İBB ve Gezi tutukluları başka illere sevk ediliyor... Mine Özerden'in avukatı: 'Sevk yazıları ulaşmadı, ayrıntıları bilmiyoruz'

Gezi Parkı davasında haklarında 18 yıl hapis cezası verilen gazeteci Çiğdem Mater ile belgeselci Mine Özerden, dört yıldır tutuklu bulundukların Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden İzmir Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Dün ayrıca, 9 Mart'ta başlayan İBB Davası öncesinde Silivri'ye sevk edilen ve mart ayından beri Silivri'de bulunan İBB davası tutukluları Necati Özkan, Fatih Keleş, Melih Geçek ve Serdal Taşkın'ın da tekrar, bulundukları Kandıra Cezaevi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kararların cezaevi yönetimi tarafından alındığı belirtilirken normal şartlarda İzmir'de tutuklu bulunan ve duruşmalardan kısa süre önce Silivri'ye sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da İzmir'e geri götürüldüğü öne sürüldü.

Soldan sağa doğru: Mine Özerden, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater

Ancak Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, yaptığı açıklamayla Çalık'ın hala Silivri'de bulunduğunu söyledi. Koçhan, "Daha önce görüş günü öncesinde yaşanan sevk işlemleri nedeniyle ailesi bu konuda doğal olarak hassasiyet taşımaktadır. Bu nedenle dolaşıma giren bu paylaşımlar ailede endişe ve tedirginliğe neden olmuştur" derken Çalık'ın sevkine cezaevi revirinin onay vermediği belirtildi.

SEVK YAZISI AVUKATLARA ULAŞMADI

Konu hakkında Cumhuriyet'e bilgi veren Mine Özerden'in avukatı Tuğçe Duygu Köksal ise Özerden ve Mater'in hükümlü, İBB Davası kapsamında Kandıra'ya götürülenlerin ise tutuklu olduğuna dikkat çekti.

Özerden ve Mater'in İzmir'e sevk edilme yazsını henüz göremediklerini belirten Köksal, sevk yazısını görüp müvekkilleriyle görüşmelerinin ardından karara itiraz etme seçeneklerini değerlendireceklerini belirtti. Özerden ve Mater'in İstanbullu olduklarına ve tüm aile üyelerinin de İstanbul'da bulunduğuna dikkat çeken Köksal, kısa süre içerisinde konu hakkında daha fazla bilgi edineceklerini kaydetti.