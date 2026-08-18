İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, 11'i Avrupa Yakası'nda, beşi Anadolu Yakası'nda hizmet veren yurtların 10'u kız, altısı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak. Peki, İBB yurt başvuruları ne zaman? 2026 İBB yurt başvuru şartları neler? İBB yurt aylık ücreti ne kadar?

İBB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait yurtlar için başvurular açıldı. 11'i Avrupa Yakası’nda, 5'i Anadolu Yakası’nda olan yurtların 10'u kız, 6'sı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak. Başvurular 25 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek.

İBB YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

2026-2027 akademik yılı için bugün itibarıyla "yurt.ibb.istanbul" web sitesi üzerinden başlayan başvuru süreci 25 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek. Adayların İBB yurt başvurusu için bu sayfadaki adımları takip etmesi gerekiyor.

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İBB yurtları için öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması gerekiyor. Aynı zamanda öğrencinin ailesinin kent sınırları dışında ikamet ediyor olması zorunlu kılınıyor.

Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması da belirtilen şartlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda öğrencinin kamu personeli olmaması, yurt başvurusu yaptığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gibi şartlar aranıyor.

İBB YURT BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvuru sonuçlarına 4 Eylül'de yurt.ibb.istanbul adresinden ulaşabilecekler. Öğrenciler 14 Eylül'den itibaren İBB yurtlarında kalmaya başlayabilecek.

İBB ÖĞRENCİ YURTLARININ ÜCRETLERİ NE KADAR?

İBB yurtlarının bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil günlük 128 lira olacak.

İBB YURTLARI NEREDE?

Yeni akademik yılda hizmet verilecek İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları şunlar olacak:

Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu

Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 1

Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2

Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu

Maltepe Kız Öğrenci Yurdu

Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu

Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu

Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu

Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu

Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu

Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu

Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu

Şişli Erkek Öğrenci Yurdu

Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu

Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu

Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu