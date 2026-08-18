İBB yurtlarına başvurular başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), üniversite eğitimi için kente gelen gençlerin hizmetine sunduğu yükseköğretim yurtlarına başvurular açıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 11'i Avrupa Yakası’nda, 5'i Anadolu Yakası’nda hizmet veren yurtların 10'u kız, 6'sı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak.

2026-2027 akademik yılı için bugün itibarıyla "yurt.ibb.istanbul" web sitesi üzerinden başlayan başvuru süreci 25 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek.

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Yurtlar için öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması, ailesinin kent sınırları dışında ikamet ediyor olması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, yurt başvurusu yaptığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gibi şartlar aranacak.

Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvuru sonuçlarına 4 Eylül'de "yurt.ibb.istanbul" adresinden ulaşabilecekler.

Öğrenciler İBB yurtlarında kalmaya 14 Eylül'den itibaren başlayabilecek.

İBB yurtlarının bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil günlük 128 lira olacak.