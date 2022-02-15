İBB'den burs alan AKP'li Sayan, Kavakçı ve Kalender'e suç duyurusu: Milyonları götürdüler

15 Şubat 2022 Salı, 17:38

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Başkanlığı, AKP İstanbul milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan ve Fatma Betül Sayan Kaya ile AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan Kalender’in AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri KİPTAŞ ve İSBAK’tan aldıkları yüksek miktardaki bursları yargıya taşıdı.

TKP İstanbul İl Başkanlığı, Ravza Kavakçı Kan, Fatma Betül Sayan Kaya ve Rabia İlhan Kalender ile dönemin KİPTAŞ ve İSBAK yöneticileri hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

TKP İstanbul İl Başkanlığı’ndan konuya ilişkin bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"BURNUNUZDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİZ"

"Hayatlarında tek bir gün emek harcamamışların milyonlarca lira bursu çalışma karşılığında aldığı iddiası tam bir fiyaskodur... Siz ancak benzerlerinizi kandırırsınız. İstanbul Örgütü olarak ensenizdeyiz. ‘Nasılsa unutulur’ diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. İstanbul halkından çaldığınız, çırptığınız her kuruşun hesabını soracağız. Bu 3 kadın hakkında suç duyurusunda bulunduk. Tüm ülke yoksullukla, faturalarla boğuşurken bu arkadaşlar milyonların alın teriyle sefahat sürmüşler... Yok öyle yağma, hiç merak etmeyin, burnunuzdan fitil fitil getireceğiz. Bu da bizim İstanbul halkına sözümüz olsun."

TKP’nin suç duyurusu dilekçesinde ise şunlar belirtildi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu'nun KİPTAŞ A.Ş.’deki yapmış olduğu inceleme sonucunda, AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan Kalender'in 5 Şubat 2007’de KİPTAŞ A.Ş.'de avukat olarak işe alındığı, 7 Kasım 2008’de ise Belçika’nın Brüksel şehrinde bulunan VRIJE Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası Hukuk bölümünde doktora eğitimi için kabul alması üzerine KİPTAS A.Ş.'den burs alarak doktora eğitimine devam ettiği basında yer alan haberlerde belirtilmiştir. Söz konusu burs miktarının 671 euro (GBP), 9 bin 940 dolar, 123 bin 722 lira ve 128 bin 247 euro (bugünkü kurla 2 milyon 92 bin 56 TL) olduğu yine haberlerde yer alan bir diğer bilgidir. Ayrıca söz konusu burs karşılığında KİPTAŞ A.Ş.'de Rabia İlhan Kalender’in çalışmadığı da iddia edilmiştir. Bursun miktarı yönünden sözleşmeye aykırı davranıldığı açıktır. KİPTAŞ, kamu yararını gütmesi gereken ve kamunun kaynakları ile kurulan bir kurumdur. Söz konusu kurumun tüm kaynaklarının kamu yararı amacıyla değerlendirilmesi gerekir. Buna rağmen kamuyu zarara uğratması nedeniyle hem Rabia Kalender İlhan'dan hem de 2008-2013 döneminde Rabia Kalender İlhan hakkında hukuki yollara başvurmayarak görevlerini ihmal eden ve bu suretle kamuyu zarara uğratan 2008-2013 yılları KİPTAŞ yöneticiliğini yapan yetkililerden şikayetçiyiz.

Yine AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın ABD'deki Howard Üniversitesi’nde sürecek olan 4 yıllık doktora eğitimi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 155 bin dolar ve 59 bin lira eğitim bursu aldığı basında yer alan diğer iddialar arasındadır. Ravza Kavakçı Kan'ın doktora eğitimini sözleşmeye aykırı olarak bir yıl uzattığı ve yine doktora eğitimi bittikten sonra da zorunlu olarak İBB'de çalışması gerekirken çalışmadığı iddia edilmiştir. Ravza Kavakçı Kan'ın Türkiye'ye döndükten sonra bir süre Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde çalıştığı, daha sonrasında ise milletvekili olduğu belirtilmiştir. Ravza Kavakçı Kan'ın sözleşmeye aykırı davranarak İBB'de çalışmaması nedeniyle kamuyu zarara uğratması ve bu sebeple hakkında hukuki soruşturma başlatmayan İBB yöneticilerinin de görevlerini ihmal etmek suretiyle kamuyu zarara uğrattıkları açıktır.

Basında yer alan diğer haberlerde, Fatma Betül Sayan Kaya'nın, 14 Kasım 2008 tarihinde İSBAK A.Ş.’de elektrik/elektronik mühendisi olarak işe alındığı, aynı tarihte ABD’nin New York şehrinde bulunan NYU-Polytechnic Üniversitesi’nde yüksek lisans için kabul aldığı, aynı tarihte İBB şirketinden talep ettiği bursun uygun görüldüğü, yurt dışı eğitim bursu sözleşmesi imzalandığı iddia edilmiştir. Yine Sayan Kaya'nın, 2010 tarihinde İSBAK A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne başvurarak özel nedenlerden dolayı ücretsiz izin talep ettiği; 1 Nisan-21 Mayıs 2010 arası özel izin verildiği aynı haberlerde yer almıştır. İş akdi sözleşmesi bir yıl süreyle askıya alındığı, ek sözleşme ile de yurt dışı eğitim sözleşmesinin süresinin bir yıl uzatıldığı ve buna rağmen süresinde işe başlamayarak toplam 85 bin 791 dolar ve ayrıca 20 bin 289 lira kamuyu zarara uğrattığı iddia edilmiştir. Kamuyu zarara uğratması nedeniyle Fatma Betül Sayan Kaya'dan ve bu sebeple hakkında hukuki soruşturma başlatmayan İSBAK yetkililerinin de görevlerini ihmal etmek suretiyle kamuyu zarara uğrattıkları açıktır.

Türkiye Komünist Partisi olarak, haksız ve hukuka aykırı olarak İBB'den burs alan, süresi içerisinde işe başlamayarak kamuyu zarara uğratan Ravza Kavakçı Kan, Rabia Kalender İlhan ve Fatma Betül Sayan Kaya'dan şikayetçiyiz. Ravza Kavakçı Kan, Rabia Kalender İlhan ve Fatma Betül Sayan Kaya'ya haksız ve hukuka aykırı olarak burs veren söz konusu şahısların sözleşmeye ve hukuka aykırı fiillerine bilmesine rağmen haklarında herhangi bir hukuki işlem başlatmayan 2008-2013 yılları arasında KİPTAŞ ve İSBAK yetkililerinden, görevlerini kötüye kullanmaları nedeniyle şikayetçiyiz.”