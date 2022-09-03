İBB'den sağanak uyarısı: İstanbullular dikkat!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bugün kentte kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış başlayacağı belirtildi.
İBB, "İstanbulluların dikkatine" diyerek yağış uyarısında bulundu. Uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"AKOM verilerine göre bugün itibari ile başlayacak olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geçişlerinin Çarşamba gününe kadar devam etmesi beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz."
İstanbulluların Dikkatine??— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) September 3, 2022
AKOM verilerine göre bugün itibari ile başlayacak olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geçişlerinin Çarşamba gününe kadar devam etmesi beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz.
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