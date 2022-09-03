İBB'den sağanak uyarısı: İstanbullular dikkat!

03 Eylül 2022 Cumartesi, 09:42

İBB, "İstanbulluların dikkatine" diyerek yağış uyarısında bulundu. Uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"AKOM verilerine göre bugün itibari ile başlayacak olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geçişlerinin Çarşamba gününe kadar devam etmesi beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz."