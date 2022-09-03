İBB'den sağanak uyarısı: İstanbullular dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bugün kentte kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış başlayacağı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2022 Cumartesi, 09:42
İBB'den sağanak uyarısı: İstanbullular dikkat!
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İBB, "İstanbulluların dikkatine" diyerek yağış uyarısında bulundu. Uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"AKOM verilerine göre bugün itibari ile başlayacak olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geçişlerinin Çarşamba gününe kadar devam etmesi beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz." 


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