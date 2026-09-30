İbrahim Ömer Gönül kimdir? Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hangi görevlerde bulundu?

Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, fon vurgunuyla ilgili soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Peki, Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hangi görevlerde bulundu?
İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?
1973 yılında Ankara’da doğan Gönül, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde İşletme alanında yüksek lisans ve Siyasal Ekonomi alanında doktora yaptı.
Şekerbank'ta uzman yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan İbrahim Ömer Gönül, ardından Türk Lirası Fon İşlemleri Uzmanı unvanıyla fon yönetimi alanında çalıştı.
2004 yılında Sermaye Piyasası Kuruluna geçiş yaparak Kurumsal Yatırımcılar Dairesindeki görevinin ardından sırasıyla Personel Müdürü ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.
2014 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcılığına atanan Gönül, eş zamanlı olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü.
18 Nisan 2022'de SPK Başkanlığı görevine atanan İbrahim Ömer Gönül, 18 Nisan 2026 tarihinde 4 yıllık görev süresinin sona ermesi nedeniyle görevinden ayrıldı.