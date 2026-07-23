Fatma Soydaş'ın Instagram ve TikTok hesaplarına erişim engeli

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) EngelliWeb projesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, içerik üreticisi Fatma Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına yönelik yargı kararı uygulandı.

Soydaş'ın hem Instagram hem de TikTok hesapları, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellenerek Türkiye'den görünmez kılındı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Fatma Soydaş hakkında "Dini değerleri alenen aşağılama" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını ve gözaltı talimatı verildiğini duyurmuştu.

Soydaş, talimatın ardından gözaltına alınmıştı.