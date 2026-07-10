İçerisinde Akbelen’in de yer aldığı bölgede bin 570 parsel, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası kapsamı dışına çıkarılmış

Muğla Milas’ta Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ. sorumluluğundaki linyit işletme ruhsat sahasında yer alan bin 570 adet parselin, Toprak Koruma ve Arazi Kulanımı Yasası’ndan muaf tutulduğu ortaya çıktı. Gerekçe olarak, “ruhsat sahasının geçmişte çok sayıda arama ve işletme ruhsatının birleştirilmesiyle oluşturulması” gösterildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu işlemde Tarım ve Orman Bakanlığı’nı adres gösterdi. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası’nın uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütüldüğüne işaret eden Enerji Bakanlığı, kendilerinin bu görüş, izin ve değerlendirmeleri dikkate aldıklarını kaydetti.

İçerisinde Akbelen’in de yer aldığı bölgede, yurttaşların zeytinlik ve tarım arazilerinde madencilik faaliyeti yürütülmesine karşı tepkileri devam ederken, bölgede çok geniş bir alan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası’ndan muaf tutuldu.

BİN 570 PARSEL!

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önegesinde, Muğla Milas’ta bulunan Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin sorunluluğundaki linyit işletme ruhsat sahası kapsamında yer alan bin 570 adet parsel üzerinde madencilik faaliyetlerinin sürdürülebilmesine yönelik çeşitli işlemlerin yürütüldüğüne dikkat çekti. Önergede, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıya vurgu yapıldı. Yazıda, ruhsat sahasının geçmişte farklı maden ruhsatlarının birleştirilmesiyle oluşturulduğu, ruhsat geçmişinin 1976 yılına kadar uzandığı, bu nedenle de Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. sorumluluğundaki işletme ruhsatlı sahanın Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası hükümlerinden muaf olduğu görüşüne yer verildiği vurgulandı.

‘GENİŞ BİR ALAN’

Akın, şöyle devam etti:

“Bin 570 parseli kapsayan çok geniş bir alanın tarım topraklarının korunmasına ilişkin temel mevzuatın dışında değerlendirilmesinin hukuki ve bilimsel dayanaklarının kamuoyuna açıklanması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Özellikle farklı tarihlerde oluşturulan ve sonradan birleştirilen ruhsat sahalarının, ilk ruhsat tarihine dayanılarak günümüzde de Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında tutulmasının hangi yasal düzenlemeye dayandığı, söz konusu değerlendirmede güncel arazi kullanım durumu, tarımsal üretim faaliyetleri, toprak sınıfları, gıda güvenliği ve kamu yararı ilkelerinin ne ölçüde dikkat ealındığı hususları açıklığa kavuşturulmayı beklemektedir.”

BAKANDAN YANIT

Bakan Bayraktar önergeye verdiği yanıtta, linyit işletme ruhsatının çeşitli maden ruhsat sahalarının birleştirilmesi sonucunda oluştuğunu belirtti, eski kararları anımsattı. Yanıtta, “İşletme ruhsatlı saha dahilinde zikredilen bin 570 adet parselin tamamının madencilik faaliyetlerinden etkilenmesi söz konusu olmayıp, bugüne kadar yalnızca 121 adet parsel ile Cumhurbaşkanı kararı uyarınca acele kamulaştırılmasına karar verilen 679 adet parsel üzerinde madencilik faaliyetleri sürdürülmüştür. Ancak, Danıştay 6. Dairesi tarafından Cumhurbaşkanlığı kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, konuya ilişkin olarak Muğla Valiliği’ne gerekli yazı yazılmıştır” denildi.

TARIM BAKANLIĞI’NI İŞARET ETTİ

Yanıtta, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası konusunda ise Tarım ve Orman Bakanlığı işaret edildi. Yasanın uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerin görevli ve yetkili idare olan Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapıldığına işaret edilen yanıtta, “Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemlerde ilgili kurum ve kuruluşlarca tesis edilen görüş, izin ve değerlendirmeler dikkate alınmaktadır” denildi.