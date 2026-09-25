İçişleri açıkladı... 28 ilde IŞİD operasyonu: 83 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 28 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 28 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN PROPAGANDA

Açıklamada, şöyle denildi:

"Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; IŞİD terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden IŞİD terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi."

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığı belirtilirken, operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konulduğu aktarıldı. Terörle mücadelede kararlılık vurgulanan açıklamada, "IŞİD terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.