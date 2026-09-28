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İçişleri açıkladı: 'Siber suç' operasyonlarında 473 şüpheli yakalandı

İçişleri açıkladı: 'Siber suç' operasyonlarında 473 şüpheli yakalandı

28.09.2026 12:33:00
Güncellenme:
ANKA
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İçişleri açıkladı: 'Siber suç' operasyonlarında 473 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik 25 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 473 şüpheli yakalandı.
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik son 5 günde 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 473 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik 25 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adana, Antalya, Artvin, Batman, Bitlis, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda; şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama ve kapora bedeli gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi."

"473 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

"Operasyonlar kapsamında 473 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 286’sı tutuklandı, 92’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlar sonucunda 22 taşınır ve 2 taşınmaz olmak üzere toplam 41 milyon 300 bin TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Ayrıca çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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