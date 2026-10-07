İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan fon soruşturması açıklaması: 'Üzgünüz, yorgunuz ama daha doğrusu kırgınız'

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Isparta’ya geldi. Turan, programı kapsamında AKP Isparta İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Parti teşkilatıyla bir araya gelen Turan, ziyaretinin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Turan, konuşmasında Isparta’da kadın muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıya da değinerek, ardından il başkanlığı ve parti teşkilatını ziyaret ettiğini söyledi.

Turan, “Aranızda olmaktan büyük onur duyuyorum. Bugün Türkiyemizin kadın muhtarlarıyla Ispartamızda çok özel toplantı" yaptık. Toplantımızda ardından il başkanımızı ve ekibini ziyaret etmeye görev bildik. Hani böyle kendi evimizdeyiz gibi derler ya tam da onu yaşıyoruz. Şu an biz İsparta'mızda partimizde kendi evimizde gibi davranıyoruz, hissediyoruz. Bize bu sıcaklık hissettiren başta başkanımız olmak üzere tüm ekibimize teşekkür etmek istiyorum” dedi.

"ÜZGÜNÜZ, YORGUNUZ AMA DAHA DOĞRUSU KIRGINIZ"

Parti teşkilatlarının çalışmalarına dikkat çeken ve teşkilat mensuplarının mesai dışında da parti çalışmalarına zaman ayırdığını belirten Turan, bu emeğin zarar görmemesi gerektiğini söyledi. Turan, “Lafı dolandırmaya gerek yok. Son dönem hepimizin üzüldüğü, rahatsız olduğu, sıkıldığı konular var biliyorsunuz. Dediğim gibi bu siyasi hareket sadece köprü vaat etmez, toplum ahlakı öngörülür derken bu lafı dolandırmama iddiasına şunu söylemek isterim. Üzgünüz, yorgunuz ama daha doğrusu kırgınız” ifadelerini kullandı.

Turan, teşkilat mensuplarının aileleri ve işleriyle ilgili sorumluluklarının yanı sıra parti çalışmalarına da zaman ayırdığını belirterek, “Hiç kimsenin bu aziz Ispartalı Yusufların hatırasını yormaya, bozmaya hakkı olmadığını düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri ziyaretlerinin ardından Türkiye’ye dönmesine de değinen Turan, yaşanan tartışmaların toplumsal ve siyasi açıdan rahatsızlık oluşturduğunu söyledi.

Turan, “Depremi, seli, darbeyi birçok uluslararası operasyonu aşmış bir milletiz. Ama denizi aşıp derede boğulmayı hazmedemiyoruz. Bu son virajı açıkçası vicdanım yüreğim kaldırmıyor” diye konuştu.

Yaşanan tartışmanın tek bir kişi üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Turan, “Konu bir kişiyi ifade etmek, bir şahsı ifade etmek değil. Bir meseleyi tartışıyoruz. Partimizin imajına zarar veren bir anlayış tartışıyoruz. Bu anlayışı arındırmak, temizlemek zorundayız” dedi.

"KİM YANLIŞ YAPMIŞSI BU KONUDA ADIM ATILACAKTIR"

Fon soruşturması kapsamında yargı sürecinin devam ettiğini belirten Turan, yanlış yapan herkes hakkında gerekli işlemlerin yapılması gerektiğini söyledi.

Turan, “Birileri kendi arkadaşlarının yaptığı yanlışa yapsın ne var derken birileri onların yargı nezdinde suçu bulunma sürecinde eylem yaparken sahip çıkarken Cumhurbaşkanımıza ilk an itibariyle ekibine talimat verip kimin yanlışı varsa gelini yapın demesi onun durduğu ahlaki noktayı gösteren çok güzel bir tavır” ifadelerini kullandı.

Süreçte bazı kişilerin paraları iade ettiğini, bazı kişilerin ifadeye çağrıldığını, mallara el koyma, tedbir kararları ve yurt dışına çıkış yasağı gibi uygulamaların gündeme geldiğini belirten Turan, “Bunlar zamanla duyulmaya başlayacak, anlaşılmaya başlayacak ama yapanın yanına kâr kalmayan bir süreci hep beraber yaşayacağız. Zaten yargı gereğini yapıyor, yapacaktır. Kim yanlış yapmışsa bu konuda adım atılacaktır” dedi.

"HEM PARA KAZANAYIM PEM DEVLETTE OLAYIM HEM GENEL MERKEZDE OLAYIM OLMAZ"

Turan, açıklamasının devamında kamu görevlerinde bulunan kişilerin attıkları adımlara dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Kamu görevi ile kişisel kazanç arasındaki sınırın korunması gerektiğini belirten Turan, “Ama hem para kazanayım hem devlette olayım hem genel merkez olayım, olmaz” dedi.

Turan, “Bizim kimsenin zenginliğine gözümüzü yok. Ama değerlerimizi yok ediyorsunuz. Kimsinin parasına bulunduğu gözümüz yok. Ama kendi doğrularımızı hırpalıyorsunuz. Üzülmüyor muyuz? Rahatsız olmuyor muyuz? Olmadık mı hep beraber? O yüzden diyorum. Yanlış yapmayacağız. Yapanlara da imkan vermeyeceğiz” diye konuştu.

Soruşturma sürecinin yalnızca yanlış yaptığı iddia edilen kişiler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Turan, ilgili kurum ve yöneticilerin de sorumluluklarının araştırılması gerektiğini söyledi.

Turan, “Hırsıza hesap soralım. Ama bekçinin suçu yok mu? Kapıdaki bekçinin hiç görevi yok mu? Şimdi falanca kişi çalmış, çok para almış. Almış kabul. Geleni yapılsın kabul. Hırsıza geleni yapalım kabul. Ama kapıdaki bekçinin ilgili kurumun bu sistemi takip etmek zoru olanın kusuru yok mu? Neden bir kişiye boğulup kalıyoruz?” ifadelerini kullandı.

Turan, açıklamasının sonunda sürecin kurumlar tarafından ele alınması gerektiğini belirterek, “Hangi kurumun hangi yöneticisi varsa geleni yapmak görevimiz olması lazım. Ben liderime güveniyorum. Ekibinim konuyu çözeceğine inanmak istiyorum” dedi.