Cumhuriyet Gazetesi Logo
İçişleri Bakanı Çiftçi: 'Gürcistan'da kırmızı bültenle aranan 22 kişi yakalandı, 11'i Türkiye'ye iade edildi'

İçişleri Bakanı Çiftçi: 'Gürcistan'da kırmızı bültenle aranan 22 kişi yakalandı, 11'i Türkiye'ye iade edildi'

3.09.2026 00:54:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İçişleri Bakanı Çiftçi: 'Gürcistan'da kırmızı bültenle aranan 22 kişi yakalandı, 11'i Türkiye'ye iade edildi'

İçişleri Bakanı Çiftçi, Gürcistan'da yapılan ortak operasyonda kırmızı bültenle aranan 22 kişinin yakalandığını, 11'inin Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gürcistan makamlarıyla Polis Teşkilatımızın gerçekleştirdiği ortak operasyonla, kırmızı bültenle aradığımız 22 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 11’i ülkemize iade edildi. Gürcistan’da işledikleri suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan diğer 11 şahsın da cezalarını tamamlamalarının ardından ülkemize iadeleri sağlanacak. Bizim anlayışımız nettir; hiçbir ülke, başka bir ülkenin güvenliğini tehdit eden suçlular için güvenli bir bahçe olmamalıdır. Ülkemizde suç işleyip yurt dışına kaçanlar, başka ülkelere sığınarak Türk adaletinden kurtulabileceklerini sanmasınlar. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar; takip edeceğiz, yakalayacağız ve Türk adaletine teslim edeceğiz."

İlgili Konular: #Gürcistan #kırmızı #Kırmızı bülten