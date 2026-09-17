İçişleri Bakanı Çiftçi: 'Sahipsiz hayvan sorunu ekim sonunda gündemden çıkacak'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz hayvanlara yönelik uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. TGRT Haber’de gündemi değerlendiren Çiftçi, 30 büyükşehirden 27’sinde toplama çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da çalışmaların sürdüğünü belirten Çiftçi, sürecin ekim sonunda tamamlanacağını savundu.

Çiftçi, “Ekim’in sonu itibarıyla bu problemden de Türkiye’yi kurtarmış olacağız. 1,5 ay sonra sahipsiz hayvan sorunu gündemden çıkacak” ifadelerini kullandı.

YASA ÖNCESİNDE VE SONRASINDA PROTESTOLAR DÜZENLENMİŞTİ

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme, 2024 yılında Meclis gündemine gelmesinden itibaren yoğun protestolara neden olmuştu.

Hayvan hakları savunucuları, özellikle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikle belediyelere getirilen toplama yükümlülüğüne ve belirli koşullarda hayvanların öldürülmesinin önünü açtığını savundukları düzenlemelere karşı Türkiye'nin çeşitli kentlerinde eylemler düzenledi. İstanbul Kadıköy’deki protestolarda “Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat” çağrısı yapıldı.

Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında da CHP ve DEM Parti milletvekilleri kırmızı boyalı eldivenlerle protesto gerçekleştirdi.

Meclis, 30 Temmuz 2024’te Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören düzenlemeyi kabul etti. Kanun, 2 Ağustos 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasayla birlikte sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların yerel yönetimler tarafından hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunlu hale getirildi. Bakımevlerine alınan köpeklerin, rehabilite edildikten sonra sahiplendirilinceye kadar burada barındırılması öngörüldü. Kanunda ayrıca belirli koşullardaki köpekler için öldürme tedbiri düzenlendi.

İçişleri Bakanı Çiftçi daha önce Mayıs 2026’da sahipsiz hayvanların yüzde 80’inin toplandığını ve eylül-ekim aylarında kalanların da barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmasının planlandığını açıklamıştı.

Temmuz 2026’da ise Çiftçi, Türkiye genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92,35’inin barınaklar ve doğal yaşam alanlarında bulunduğunu söylemişti.