İçişleri Bakanı Çiftçi yanıtladı: Doğuş Can Kavaklı dosyasında takipsizlik kararı verildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in yazılı soru önergesini yanıtladı.

Çiftçi, Samsun'un Asarcık ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na personel alımı sürecine ilişkin iddialar hakkında yapılan incelemenin sonuçlarını paylaştı.

Çiftçi, 2024 yılında Asarcık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımında mülakat heyetinin Asarcık Kaymakamı, İlçe Müftüsü, Malmüdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü'nden oluştuğunu belirtti.

Çiftçi, beş kişinin mülakata çağrıldığını, değerlendirme ölçütlerinin oluşturulduğunu, tüm adaylara aynı soruların yöneltildiğinu, adayların araç kullanma becerilerinin komisyon tarafından test edildiğini, KPSS ve mülakat puanlarının ortalaması alınarak sonucun belirlendiğini ifade edildi.

"KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA" KARAR VERİLMİŞ

Bakan Çiftçi, konuya ilişkin yürütülen idari soruşturma sonucunda, Asarcık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımına ilişkin işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiği ve herhangi bir iltimas yapıldığı yönünde tespitte bulunulmadığı kanaatine varıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, soru önergesine verdiği yanıtta ayrıca, Doğuş Can Kavaklı'nın ölümüyle ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 18 Ekim 2024 tarihinde "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verdiğinin anlaşıldığını kaydetti.