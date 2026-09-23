İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Manisa'daki okul saldırısına ilişkin yeni açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'da dün yaşanan okul saldırısına yönelik açıklamalarda bulundu.

Çiftçi'nin açıklamalarında satırbaşları şöyle:

"Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız.

Turgutlu’da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çiziyorum; Okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız.

Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir.

Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir."

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