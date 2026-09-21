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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 6134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 6134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi

21.09.2026 16:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 6134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazanan kişilerin vatandaşlıklarının iptal edildiği duyuruldu.
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İçişleri Bakanlığı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazanan kişilerin vatandaşlıklarının iptal edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla vatandaşlık sürecini suistimal etmeye çalışanlara yönelik Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen incelemeler sonucunda; 1.150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edilmiş, aile fertleriyle birlikte toplam 5.391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edilmiştir.

Ayrıca, vatandaşlık kazandıktan sonra kamu düzeni ve millî güvenlik bakımından sakıncalı olduğu tespit edilen 263 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte toplam 743 kişinin vatandaşlık kararı geri alınmıştır. Böylelikle toplam 1.413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6.134 kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edilmiş veya geri alınmıştır."

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