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İçişleri Bakanlığı duyurdu... 22 ilde FETÖ operasyonu: 128 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu... 22 ilde FETÖ operasyonu: 128 şüpheli yakalandı

22.07.2026 12:02:00
Güncellenme:
ANKA
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İçişleri Bakanlığı duyurdu... 22 ilde FETÖ operasyonu: 128 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, "FETÖ terör örgütüne yönelik 22 ilde operasyonlar düzenlendi, 128 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 51'i tutuklanırken, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" açıklamasında bulundu.
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İçişleri Bakanlığı, 22 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 128 şüpheliden 51'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca FETÖ terör örgütüne yönelik 22 ilde operasyonlar düzenlendi. Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Mersin, Sinop, Tokat ve Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 51'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

İlgili Konular: #içişleri bakanlığı

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