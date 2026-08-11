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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 28 ilde uyuşturucu operasyonu, 96 gözaltı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 28 ilde uyuşturucu operasyonu, 96 gözaltı

11.08.2026 11:38:00
Güncellenme:
ANKA
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 28 ilde uyuşturucu operasyonu, 96 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma tarafından 28 ilde uyuşturucu madde satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 kilogram uyuşturucu madde, 294 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 milyon 200 bin kök kenevir ve skunk bitkisinin imha edildiğini açıkladı. Operasyonlarda yakalanan 96 şüpheliden 69'u tutuklanırken, 27'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
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İçişleri Bakanlığı, 28 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına yönelik açıklamada bulundu.

"69 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"28 ilde 'uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine' yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 104 kilogram uyuşturucu madde ile 294 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 milyon 200 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi. Operasyonlarda 96 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 69'u tutuklandı. 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; bin 326 narkotik ve asayiş ekibi, 7 bin 956 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla 28 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kesintisiz şekilde devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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