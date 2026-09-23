İçişleri Bakanlığı'ndan 28 kente uyarı: Kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün (23 Eylül) birçok bölgede kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlğın açıklamasında, Marmara Bölgesi’nde Edirne’nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale’nin kuzey ve doğusu, Balıkesir’in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Batı Karadeniz’in batısında ise Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor. Kastamonu’nun kuzeyi ve Bartın’da da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AKDENİZ’DE DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Hatay’ın batısı, Antalya’nın doğusu, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Açıklamada, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde de bugün kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Yağışların 24 Eylül Perşembe günü gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde; öğle saatlerinde ise Gümüşhane çevreleri ile Sivas’ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bakanlık, yurttaşları sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Açıklamada, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.