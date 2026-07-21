İçişleri Bakanlığı'ndan tarikatlara 'yabancı alim' ikamet izni iddiası

Türkiye'deki tarikat ve cemaatleri yakından ilgilendiren çarpıcı bir iddia gündeme getirildi.

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin'in bugünkü köşe yazısında aktardığına göre; İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, cemaatlere bağlı yabancı uyruklu din insanlarına uzun dönem ikamet izni verilmesi için özel bir "alimler listesi" hazırlandı.

IRAK, SURİYE VE MISIR UYRUKLU İSİMLER YOĞUNLUKTA

Söz konusu iddiaya göre öne çıkan ayrıntılar şu şekilde:

Hazırlanan "alimler listesinde" iki-üç bin civarında ismin yer aldığı belirtiliyor.

Listede ağırlıklı olarak Irak, Suriye ve Mısır uyruklu isimlerin yoğunlukta olduğu ifade ediliyor.

Türkiye'de en fazla yabancı din alimine sahip olan yapının İsmailağa cemaati olduğu vurgulanıyor.

Yabancılara verilecek bu uzun dönem ikamet izninin, en geç beş yılın sonunda doğal yoldan vatandaşlık hakkı kazanılması anlamına geldiğine dikkat çekiliyor.

Ergin yazısında, İsmailağa cemaatinin başta Suriyeliler olmak üzere yabancı din alimleri ve müritlerine özel bir ilgi gösterdiğini öne sürdü.

Cemaatin geçmişte Kocaeli Başiskele'de Suriyeli kaçaklardan medrese kurduğu ve Suriye'de kalmak istemeyen HTŞ militanlarını Türkiye'ye getirdiği iddiaları da yazıda hatırlatıldı.