İçişleri duyurdu... 35 ilde 'uyuşturucu' operasyonu: 264 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 35 ilde uyuşturucu madde satıcıları ile yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlara 2 bin 205 narkotik ve asayiş ekibi ile 11 bin 25 personel katıldı. Operasyonlarda 653 kilogram uyuşturucu madde ve 410 bin 412 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 229 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

172 TUTUKLAMA

Operasyonlarda 264 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 172'si tutuklandı, 92'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, şüphelilerin uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve yasa dışı kenevir ile skunk ekimi yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.