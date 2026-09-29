Cumhuriyet Gazetesi Logo
İçişleri duyurdu... 35 ilde 'uyuşturucu' operasyonu: 264 şüpheli yakalandı

İçişleri duyurdu... 35 ilde 'uyuşturucu' operasyonu: 264 şüpheli yakalandı

29.09.2026 11:37:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
İçişleri duyurdu... 35 ilde 'uyuşturucu' operasyonu: 264 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 35 ilde uyuşturucu madde satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlarda 653 kilogram uyuşturucu madde ile 410 bin 412 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda yakalanan 264 şüpheliden 172’si tutuklanırken, 92 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 35 ilde uyuşturucu madde satıcıları ile yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlara 2 bin 205 narkotik ve asayiş ekibi ile 11 bin 25 personel katıldı. Operasyonlarda 653 kilogram uyuşturucu madde ve 410 bin 412 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 229 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

172 TUTUKLAMA

Operasyonlarda 264 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 172'si tutuklandı, 92'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, şüphelilerin uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve yasa dışı kenevir ile skunk ekimi yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

İlgili Konular: #içişleri bakanlığı #Operasyon #uyuşturucu

İlgili Haberler

Osmaniye'de yayla evine uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Osmaniye'de yayla evine uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından bir yayla evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Denizli iş dünyasına uyuşturucu baskını: Ev ve firma merkezleri arandı, 10 kişi gözaltına alındı
Denizli iş dünyasına uyuşturucu baskını: Ev ve firma merkezleri arandı, 10 kişi gözaltına alındı Denizli’de jandarma ekiplerinin uyuşturucu kullanımına yönelik düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında iş dünyasının önemli isimlerinin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı belirtildi.
İstanbul Sarıyer'de 'uyuşturucu' operasyonunda: Tam 8 kilo ele geçirildi!
İstanbul Sarıyer'de 'uyuşturucu' operasyonunda: Tam 8 kilo ele geçirildi! Sarıyer’de bir ev ve araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen S.G. gözaltına alındı.