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İçişleri duyurdu... 36 ilde operasyon: 826 şüpheli yakalandı

İçişleri duyurdu... 36 ilde operasyon: 826 şüpheli yakalandı

23.09.2026 13:51:00
Güncellenme:
ANKA
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İçişleri duyurdu... 36 ilde operasyon: 826 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 36 ilde "yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 444'ü tutuklandı, 254'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YASA DIŞI BAHİS, MÜSTEHCENLİK, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK...

Açıklamada, operasyonlarda şüphelilerin "yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, para nakline aracılık ettikleri, bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, çocuklara ait müstehcen görüntüleri barındırdıkları ve sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları"nın tespit edildiği kaydedildi.

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