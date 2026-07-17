İçişleri duyurdu: Muğla açıklarında 'kaçak göçmen' operasyonu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İzmir MİT Bölge Başkanlığı'ndan Bodrum ilçesi Gümbet mevkisinde göçmen kaçakçılığı yapılabileceği yönünde bilgi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlükleri personeli, 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 1 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) sevk edildi.

Açıklamada, Sahil Güvenlik İHA’sı tarafından tespit edilen yelkenli teknenin Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulduğu belirtilerek, "Tekne içerisindeki 67 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı" denildi.

Operasyonun devamında, olayla bağlantılı olarak Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinin yaptığı takip sonucu karada 3 göçmen kaçakçısı şüphelisinin daha yakalandığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, "Ülkemizin huzuru ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi karada ve denizde kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.