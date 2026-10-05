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İçişleri duyurdu: Siber suç operasyonlarında 155 tutuklama

İçişleri duyurdu: Siber suç operasyonlarında 155 tutuklama

5.10.2026 11:41:00
Güncellenme:
ANKA
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İçişleri duyurdu: Siber suç operasyonlarında 155 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 61 il merkezli düzenlenen operasyonlarda, 547 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 155’inin tutuklandığını, 183’ü hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.
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İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince son 5 günde 61 il merkezli operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Batman, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Yalova ve Zonguldak'ta operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonların, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile Siber Güvenlik Kanunu’na muhalefet suçlarına yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN DOLANDIRICILIK

Bakanlığın açıklamasında, yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden “ev, araba, arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi” gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıklarının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin ayrıca müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları ve bu sitelerde para nakline aracılık ettikleri ifade edildi. Şüphelilerin kamu ve tüzel kişilere ait web sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdiklerinin de belirlendiği kaydedildi.

Operasyonlar sonucunda 547 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 155’i tutuklandı, 183’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

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