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İçişleri'nden 81 ilde 'gıda güvenliği' operasyonu: 73 şüpheliye işlem yapıldı

İçişleri'nden 81 ilde 'gıda güvenliği' operasyonu: 73 şüpheliye işlem yapıldı

2.10.2026 15:35:00
Güncellenme:
DHA
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İçişleri'nden 81 ilde 'gıda güvenliği' operasyonu: 73 şüpheliye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirilen gıda güvenliği operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 61 milyon TL olan sahte, taklit ve tağşiş edilmiş ürünlerin ele geçirildiğini açıkladı. Toplam 1908 adreste yapılan denetimlerde gıda, içecek ve takviye edici ürünlere el konulurken, 73 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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İçişleri Bakanlığı, 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonlarında 61 milyon lira değerinde sahte, taklit ve tağşiş edilmiş ürün ele geçirildiğini, 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonlar kapsamında toplam 3 bin 50 personelin katılımıyla 1908 adreste kontrol ve denetim yapıldı.

73 ŞÜPHELİYE İŞLEM

Denetimlerde; piyasa değeri yaklaşık 61 milyon TL olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürün ile üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi.

73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden, gıda güvenliğini tehlikeye atan ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletmelere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; halkımızın sağlığını korumak, güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetim ve operasyonlarımıza kesintisiz şekilde devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, Güvenlik Daire Başkanlığımızı, Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" denildi.

İlgili Konular: #içişleri bakanlığı #gıda güvenliği

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