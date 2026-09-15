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İçişleri verileri açıkladı... Siber suç operasyonlarında 150 şüpheli yakalandı: 76'sı tutuklandı

İçişleri verileri açıkladı... Siber suç operasyonlarında 150 şüpheli yakalandı: 76'sı tutuklandı

15.09.2026 13:37:00
Güncellenme:
ANKA
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İçişleri verileri açıkladı... Siber suç operasyonlarında 150 şüpheli yakalandı: 76'sı tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 150 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 76’sının tutuklandığını açıkladı.
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 17’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bildirilen açıklamada, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin, "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına karıştıklarının tespit edildiği ifade edildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, sosyal medya platformları üzerinden "ürün bedeli" ve "yatırım ortaklığı" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

İlgili Konular: #içişleri bakanlığı #Siber suçlular