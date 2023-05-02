İçişlerinin raporunda itiraf gibi tespitler

Yayınlanma: 02.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2023 - 04:00

Raporda, “afet güvenliği kültürünün kamu yönetiminde yeterince yerleşmemiş olması” belirlemesi yer aldı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD gibi kuruluşların da yetersizliği konuşulurken raporda “merkez, taşra ve bağlı kuruluşlar arasında görev, yetki ve sorumluluk tanımları konusunda netlik bulunmadığı” kaydedildi.

Bu tespitlere karşın raporda “cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin övüldüğü” görüldü. Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun faaliyet raporunun girişinde özel sektör övgüsü yapması da dikkat çekti.