İçişlerinin raporunda itiraf gibi tespitler

İktidarın deprem, yangın ve sel felaketleri gibi afetlerle mücadele yöntemleri ve AFAD gibi kurumların yetersiz kalması tartışılırken İçişleri Bakanlığı’nın faaliyet raporunun “zayıflıklar” bölümündeki tespit dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 04:00
İçişlerinin raporunda itiraf gibi tespitler
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Raporda, “afet güvenliği kültürünün kamu yönetiminde yeterince yerleşmemiş olması” belirlemesi yer aldı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD gibi kuruluşların da yetersizliği konuşulurken raporda “merkez, taşra ve bağlı kuruluşlar arasında görev, yetki ve sorumluluk tanımları konusunda netlik bulunmadığı” kaydedildi.

Bu tespitlere karşın raporda “cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin övüldüğü” görüldü. Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun faaliyet raporunun girişinde özel sektör övgüsü yapması da dikkat çekti.


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