İcra dosyaları ve borçlar artıyor: Batak büyüyor!

YENİ Parti TBMM Grubu’nun Ekonomi Raporu’nda, “ekonominin fotoğrafı” çekilirken, şu değerlendirmelere yer verildi:

- İŞKUR verilerine göre, bu yılın ilk 8 aylık döneminde toplam 1 milyon 223 bin kişi işinden çıkarıldığı için işsizlik ödeneği almak üzere İŞKUR’a başvuruda bulundu.

- Bu yılın ilk yedi aylık döneminde dış borçları için yurt dışına 14.7 milyar dolar dış borç faizi ödendi. Aylık ortalama dış borç faiz ödemesi son iki yıldır 2 milyar doların üzerinde seyreden Türkiye’nin yıllık dış borç faiz ödemesinin bu yıl 25 milyar doları aşması bekleniyor.

7.5 TRİLYONLUK BORÇ

- Tüketicilerin, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları 28 Ağustos - 4 Eylül haftasında 32.6 milyar lira artarak 7 trilyon 316 milyar liraya yükseldi. Varlık yönetim şirketlerine olan borçlarla birlikte toplam finansal borç 7 trilyon 449 milyar liraya çıktı.

- Bu yılın ilk 8 aylık döneminde 740 bin yurttaş, bankalar ve tüketici finans kuruluşlarına olan bireysel kredi borcunu, 979 bin yurttaş da kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için icra takibine alındı.

İCRADA 7.1 MİLYON DOSYA

- İcra dairelerine 1 Ocak - 11 Eylül günleri adasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 2.5 oranında (171 bin adet) artarak 7 milyon 132 bin oldu. İcra dairelerine geçen yıl bu dönemde 6 milyon 960 bin yeni dosya gelmişti. İcra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 11 Eylül itibariyle 26 milyon 191 bine yükseldi. Derdest dosya sayısı son 1 yılda 1 milyon 671 bin adet arttı.