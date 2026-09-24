İDAKON Yapı, Anadolu Yakası'ndaki iki yeni projesini tanıttı

İnşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren İDAKON Yapı, İstanbul Anadolu Yakası'nda hayata geçireceği İDAPARK Yıldız ve İDAPARK Paşaköy projelerini düzenlediği lansmanla tanıttı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, İDAPARK Yıldız Sancaktepe'de 134 konuttan oluşuyor. Projede 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunuyor. Projenin yüzde 75'lik bölümü peyzaj alanlarına ayrılırken yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve spor alanları gibi ortak kullanım alanları yer alıyor.

İDAPARK Yıldız'ın Üsküdar metro hattının Samandıra durağına 850 metre, TEM Otoyolu'na 1,4 kilometre ve Kuzey Marmara Otoyolu'na 3 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

PAŞAKÖY'DE 299 KONUT VE 23 TİCARİ ÜNİTE

İDAKON Yapı ve Asan Yapı ortaklığında hayata geçirilen İDAPARK Paşaköy ise 50 bin 949 metrekarelik toplam inşaat alanına sahip. Projede 6 blokta 299 konut ve 23 ticari ünite bulunuyor.

Projede 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 daire seçenekleri yer alıyor. Yüzme havuzu, sauna, spa, fitness salonu, basketbol ve spor alanları ile çocuk oyun alanları da projenin ortak kullanım alanları arasında bulunuyor.

İDAPARK Paşaköy'ün Sancaktepe Şehir Hastanesi'ne 5 kilometre, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 14 kilometre ve İstanbul Finans Merkezi'ne 16 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.

İDAKON Yapı Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi Ali Hasan Kılıç ve DAKON Yapı YKB İnşaat Mühendisi İdris Değer

FİYATLAR 7,7 MİLYON TL'DEN BAŞLIYOR

Şirketin verdiği bilgilere göre İDAPARK Yıldız'da konut fiyatları 9 milyon 970 bin TL'den, İDAPARK Paşaköy'de ise 7 milyon 735 bin TL'den başlıyor.

İDAPARK Yıldız'da peşin ödemelerde yüzde 20, İDAPARK Paşaköy'de ise yüzde 25 indirim uygulanacağı belirtildi.

Şirket açıklamasında, her iki projenin zemin etütlerinin İstanbul Üniversitesi, betonarme statik projelerinin ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kontrolünde gerçekleştirileceği ifade edildi.

İDAKON Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İdris Değer, projelerde daire planlarından ortak kullanım alanlarına kadar fonksiyonelliği ve yaşam konforunu ön planda tuttuklarını söyledi.

İDAKON Yapı Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Hasan Kılıç ise şirket olarak bugüne kadar 500 bin metrekarenin üzerinde inşaat tamamladıklarını belirterek, bu deneyimi yeni projelere yansıttıklarını ifade etti.

İki projede yaşamın 30 ay sonra başlamasının planlandığı bildirildi.