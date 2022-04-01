İdare Mahkemesi'nden 'Taşucu' kararı: 'ÇED olumlu raporu' iptal edildi

01 Nisan 2022 Cuma, 16:28

Mersin Çevre ve Doğa Derneği'nin (MERÇED) Silifke Taşucu SEKA Limanı sahasında yapılmak istenen tersane projesine verilen ÇED raporunun iptali için açtığı davada; Mersin 1. İdare Mahkemesi raporun iptali yönünde karar verdi.

ÇEVRECİLERİN 18 YILLIK MÜCADELESİ

Çevreciler, tersane projesine karşı 18 yıldır mücadele veriyor. İlk olarak Akter Akdeniz Taşucu Gemi Sanayi A.Ş tarafından yapılması planlanan tersane projesine 2004 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı’nca ÇED olumlu raporu verildi. Taşucu Belediyesi, raporun iptali için idari yargıda dava açtı. Dava dilekçesinde, tersanenin Ramsar Uluslararası Sözleşmesi’yle koruma altında bulunan Göksu Deltası olmak üzere bölgede insan ve çevre sağlığına zarar vereceği belirtildi.

2006 YILINDA İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, söz konusu gerekçeleri göz önünde bulundurarak, 21 Temmuz 2006 yılında raporu iptal etti. Karar Danıştay 6. Dairesi tarafından 24 Nisan 2007’de onandı.

ŞİRKET 2019’DA YENİDEN ÇED RAPORU ALDI

Yargı kararının ardından ÇED dosyasında bazı değişiklikler yapan ilgili şirketin başvurusu üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme Denetim Genel Müdürlüğü’nce 8 Mayıs 2019 tarihinde yeniden ‘ÇED olumlu’ raporu verildi.

MAHKEME İŞLEMİ İPTAL ETTİ

Bunun üzerine Mersin Çevre ve Doğa Derneği’nce, ÇED raporunun iptali için yeniden Mersin 1.İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın gerekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Mersin’in Silifke İlçesi Taşucu Mahallesi SEKA Limanı’nda 7892 sayılı parselde Akter Akdeniz Taşucu Gemi Sanayi A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Tersane Alanı Projesi” ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 08.05.2019 tarihli 5507 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararının, projenin yapılacağı alana yönelik imar planlarının bulunmadığı, bölgenin 1. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde kaldığı, jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının bulunmadığı, yer seçiminin şehircilik ilkelerine planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu, projenin deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını etkilediği, arıtma tesislerinin yeterli düzeyde olmadığı, deniz suyunun kirleneceği, çıkan atıklar tehlikesiz atık olarak belirtildiğinden denize boşaltabileceği, gemi yıkama sularının boya içerdiği ve denize karışacağı, yüksek ses kirliliğine neden olacağı, kümülatif etinkinin hesap edilmediği, hukuk ve mevzuata aykırı olduğu iddia edilerek iptali istenilmektedir."

"BÖLGE 2. DERECE TARIMSAL ALANDIR"

Mersin 1.İdare Mahkemesi, 10 Mart 2022 tarihinde oy birliğiyle aldığı kararda dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Kararı değerlendiren MERÇED Başkanı Aslan, şunları söyledi:

"Taşucu Tersanesi, mahkemece ve Danıştay’ca yapımına onay verilmemesine rağmen aynı yerde tekrar yapılmak istenmiştir. Dolayısıyla tersane kurulduğu takdirde yaratacağı olumsuzluklar aynı etkiyi yaratacaktır. Tersanenin yapılacağı bölge Özel Çevre koruma Alanı olup Ramsar Uluslararası Sözleşmesi’yle koruma alanındadır ve 1. derece doğal sit alanıdır. Taşucu Tersanesi’nin yapım yeri ekolojik olarak korunması gereken ve dünya mirası listesinde olan Göksu Deltası’na 500 metre uzaklıkta, kaplumbağa üreme alanına bitişik ve yaşam alanı olan Kum Mahallesi’ne de 60 metre uzaklıktadır. Taşucu Tersane bölgesinin alanı 1. derece tarım alanıdır."

"TERSANE KİRLİ BİR TEKNOLOJİDİR"

Yapılması düşünülen tersane alanının Göksu Deltası’na komşu olması, işletmeden kaynaklanacak su ve hava kirliliği, gemi trafiğinden kaynaklanacak kirlilik ile olası deniz kazaların yaratabileceği kirliliğin hızlı bir şekilde deniz yolu ile Delta kıyılarına ve deniz ile bağlantılı lagün sistemine taşınmasına yol açacağının altını çizen Aslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda her ne kadar yapılması planlanan tersane özel çevre koruma bölgesinin dışında da olsa, planlanan bölgenin yakınlığı buradaki flora ve faunayı olumsuz etkileyecek. Doğamıza ve yaşam alanlarımıza zarar verecek olan Taşucu tersanesinin 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve onaylanan olumlu ÇED raporunun iptali için derneğimiz dava açmış olup, mahkemenin aleyhimize vermiş olduğu ret kararını Mart 2021 yılında Danıştay, Derneğimizin lehine kararı bozmuştu. Danıştay’ın kararı ile tekrarlanan keşifte bilirkişi lehimize karar vermiş olup Mersin 1.İdare Mahkemesi lehimize karar vermiş olup ÇED raporunu iptal etmiştir. Taşucu tersanesi kirli bir teknolojidir. Bu kirli teknoloji kentimizin turizmine, ekosistemine ve insan sağlığına ayrıca Ramsar Sözleşmesi ile korunan Göksu Deltası’na çok zarar vereceği açıktır. Mahkemenin doğadan ve insan sağlığından yana kararı bilimseldir. İlgili şirketin bundan sonra Taşucu Tersanesi’ni tekrar yapmak için başvuruda bulunmaması gerekmektedir. Doğa ve İnsan yaşamına verilecek zararlar karşısında mücadelemiz devam edecektir."