İddia: Almanya'da Türkiye'nin casusluk faaliyetleri arttı

04 Ocak 2022 Salı, 22:01

Almanya'da Federal Başsavcılığın Almanya'da yabancı istihbarat servislerinin faaliyetleriyle ilgili olarak açtığı soruşturmaların sayısı 2021'de bir önceki yıla kıyasla artış gösterdi. Welt gazetesinde Alman hükümetinin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta dayandırılan haberde, özellikle Türkiye adına yapılan casusluk faaliyetlerinde artış olduğu önü sürüldü.

Gazetenin haberinde, Başsavcılığın 2020 yılında 14 soruşturma açarken 2021'de yabancı casusluk eylemlerine ilişkin 22 soruşturma başlattığı belirtildi. Son iki yıl içinde açılan soruşturmalardan 10'unun Türkiye'nin gizli servisi Milli İstihbarat Teşkilatı'yla (MİT) bağlantılı olduğuna işaret eden Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, soruşturmalardan 4'ünün 2020'de, 6'sının da 2021'de açıldığını söyledi.

DAĞDELEN: ANKARA'YA DAHA FAZLA BASKI UYGULANMALI

DW Türkçe'deki habere göre, geçen yılki soruşturmalardan ikisinin takipsizlikle sonuçlandığını ve yürütülen soruşturmalarla ilgili şimdiye kadar bir dava açılmadığını da kaydeden Dağdelen, Alman hükümetini bu konuda eylemsizlikle suçladı. "Federal hükümetin Erdoğan'ın Almanya'daki ağını çökertmekle bir ilgisinin olmadığı açık" diyen Dağdelen, yeni Alman hükümetinden Ankara'ya daha fazla baskı uygulamasını istedi.

Almanya'da özellikle 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından Türkiye kaynaklı casusluk faaliyetlerinde artış olduğu öne sürüldü.

Almanya'da son olarak geçen ekim ayında 40 yaşındaki bir kişi Türkiye adına casusluk yaptığı iddiasıyla Düsseldorf'ta lüks bir otelde gözaltına alınmıştı. Söz konusu kişinin odasında mermi ve bir isim listesi ele geçirilmiş, savcılık zanlının banka hesabında da şüpheli para trafiği olduğunu kaydetmişti.

Alman hükümetinin verdiği bilgilere göre 15 Aralık itibariyle Türkiye'de de 54 Alman vatandaşı cezaevinde. 2020 yılında Türkiye'de cezaevinde bulunan Almanların sayısı 64'tü.