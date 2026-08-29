İddia: Bartın Üniversitesi rektörü öğrencilere KYK yerine İlim Yayma Cemiyeti yurdunu önermiş!

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, barınma sorunu yaşadıklarını belirttikleri üniversite yönetiminin kendilerini devlet yurtları yerine İlim Yayma Cemiyeti’ne bağlı yurtlara yönlendirdiğini söyledi. Öğrenciler, rektör Ahmet Akkaya'nın da İlim Yayma Cemiyeti yurdu görevlisinin numarasını da paylaşarak yönlendirme yaptığını öne sürdü.

Üniversitenin resmi internet sitesinde Ulus MYO öğrencileri için barınma seçenekleri arasında “Ulus Doğa Park Otel”, “Ulus Belediyesi Koordinasyonunda Kiralık Evler”, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Destekli İlim Yayma Yurtları”, “Bartın Mehmet Rıfat Efendi KYK Erkek Öğrenci Yurdu” ve “Özel Yurtlar” sıralandı. İlim Yayma Cemiyeti’ne bağlı yurtların da öğrenciler için doğrudan bir barınma alternatifi olarak duyurulması dikkat çekti.

Barınma sorununu çözmek için üniversite yönetimi ve bölüm danışmanlarıyla görüştüklerini belirten bir öğrenci, rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya tarafından kendilerine İlim Yayma Cemiyeti yurduyla iletişim kurabilecekleri bir kişinin telefon numarasının gönderildiği ekran görüntüsünü paylaştı.

Nefes'in aktardığına göre; başka bir öğrenci, sorunun özellikle kadın öğrencileri mağdur ettiğini dile getirdi. Öğrenciler, KYK yurt başvuru sonuçları açıklanmadan önce Ulus MYO öğrencileri için devlet yurtlarında kontenjan bulunmadığının kendilerine bildirildiğini ve bu nedenle bazı öğrencilerin KYK’ya başvuru bile yapmadığını aktardı.

Bir kadın öğrenci, Ulus MYO’da eğitim gören kadın öğrenciler olarak Bartın merkezdeki KYK kız yurtlarında kalmak istediklerini belirterek, kendilerine başvuru sonuçları açıklanmadan kontenjan bulunmadığının söylendiğini ifade etti.

Öğrenciler, KYK dışında önerilen barınma alternatiflerinin de bütçelerini aştığını belirtti. Öğrencilerin aktardığına göre Ulus Doğa Park Otel’in aylık ücretinin yaklaşık 17 bin lira olduğu, bu bedelin 5-6 bin liralık kısmının devlet tarafından karşılanacağı, kalan tutarın ise öğrenciler tarafından ödenmesinin beklendiği söylendi.

Özel yurtların ücretlerinin ise yaklaşık 18-20 bin lira seviyesinde olduğu belirtildi. Öğrenciler, yüksek kira ve yurt ücretleri karşısında bu seçenekleri karşılamalarının mümkün olmadığını ifade ederek, devlet yurtlarında kendilerine yeterli kontenjan sağlanmasını talep etti.

Öğrencilerin yaşadığı barınma sorununu TBMM gündemine taşıyan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da konuyla ilgili soru önergesi verdi.

Bankoğlu, öğrencilerin barınma ihtiyacının cemaat ve dernek yurtları üzerinden karşılanmasına tepki göstererek, “Devletin görevi cemaat ve dernek yurtlarına devredilemez” ifadelerini kullandı.