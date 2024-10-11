İddia: Evden kaçmak isteyen 16 yaşındaki çocuk 2'nci kattan düştü

Yayınlanma: 11.10.2024 - 16:14

Güncelleme: 11.10.2024 - 16:17

Yenikent Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'ndeki bir binada, dün saat 17.00 sıralarında apartmanın ikinci katındaki bir dairede ailesiyle birlikte oturan G.T. (16), iddiaya göre evde çıkan tartışma nedeniyle kaçmak istedi.

İddiaya göre binanın arka cephesindeki pencereden atlayan G.T. yere düşerek yaralandı. Sesleri duyup dışarı çıkan yakınları ve çevredekiler genç kızı yerde yaralı halde buldu.

Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık görevlileri binanın arka duvarının olduğu alana güçlükle ulaşarak G.T.'ye düştüğü yerde ilk müdahaleyi yaptı. G.T. daha sonra ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polislere verdiği ilk ifadede evden kaçmak isterken düştüğünü söyleyen G. T. ile ilgili Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne bilgi verildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.