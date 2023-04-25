İddia: Güvenlik görevlisi tabancasını temizlerken kendini vurdu

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:30

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:32

Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan bir fabrikanın güvenlik kulübesinde saat 11.30 sıralarında; iddiaya göre, şeker üretim fabrikasında güvenlik görevlisi olan Ali B. tabancasını temizlediği sırada silah bir anda ateş aldı.

Ali B., bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.