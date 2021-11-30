İDO ve BUDO seferleri iptal etti

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2021 Salı, 09:20
İDO ve BUDO seferleri iptal etti
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Bursa ile İstanbul arasında sefer yapan deniz otobüslerinin bazı seferleri kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07,00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

İDO'nun açıklaması şöyle: 

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07:46 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:01 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


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