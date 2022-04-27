İdris Şahin açıkladı: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tutumları ne olacak?

27 Nisan 2022 Çarşamba, 15:44

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin seçime kendi adıyla ve logosu ile gireceğini duyurdu. DEVA lideri, partisinin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu kararımızın herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olmamasını arzu ederim, altılı masada verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız" dedi.

Ardından DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, komisyon toplantısına geldiği Gelecek Partisi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, DEVA Partisi olarak hiçbir partinin çatısı ya da şemsiyesinde seçime girmeyeceklerini ifade eden Şahin, “İster ittifak içinde ister ittifak dışında DEVA Partisi kendi adıyla seçime girecek. Dün genel merkez yönetim kurulunda yaptığımız olduğumuz istişareler sonucunda özellikle son dönemde iktidar medyasına yakın çevrelerce DEVA Partisi kadrolarının başka siyasi partilerin ambleminde seçime gireceği yönünde paylaşımlar yapıyor. Biz bunları ortadan kaldırmak adına seçimlere kendi logomuz ile gireceğimizi açıkladık” dedi.

"ALINMIŞ TÜM KARARLARIN ARKASINDAYIZ"

Gazetecilerin, “Ayrı bir Cumhurbaşkanı adayıyla mı seçimlere gireceksiniz” sorusuna Şahin şu yanıtı verdi:

“Biz altılı masanın ruhuna sonuna kadar sadığız. Orada alınmış tüm kararların arkasındayız. Burada belirlenecek olan ortak Cumhurbaşkanı adayını sonuna kadar destekleyeceğiz.”

"DEVA OLARAK BOYUMUZU, KİLOMUZU GÖRMEK İSTİYORUZ"

Şahin, altılı masaya ‘ittifak’ içinde yer alacakları saikiyle oturmadıklarına da dikkat çekti, “Bu masaya oturmuş olmamız bir ittifak içinde yer aldığımız anlamına gelmez. Bizim o masada bulunuşumuzun gayesi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme iradesidir. Bu sistemi savunan altı siyasi partinin ortak bir aday belirleyerek seçimlere girmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. O konuda problem yok. Seçimlerde boyumuz nedir, kilomuz nedir görmek istiyoruz. Bunu görebilmenin yöntemi de kendi ismimizle seçime girmek. Elbette liderler düzeyinde de Sayın Babacan’ın konuyu muhataplarıyla konuştuğu kanaatindeyim” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da DEVA’nın kendi logosuyla seçime girme kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ve ortak cumhurbaşkanı adaylığı vurgusu yapan Yeneroğlu, “Logomuzun pusulada yer alması esastır! 6’lı masadaki mutabakatımıza bağlıyız! Özgürlükçü demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş ve ortak Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili iş birliğimiz çok önemli. Hep birlikte ülkemizi bu kabustan çıkarmaya kararlıyız” dedi.