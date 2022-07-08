İduğ: Bilinçli üreticinin yanındayız

08 Temmuz 2022 Cuma, 06:42

Bornova Belediyesi’nin desteği ve Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından satın alma garantisi ile üretilen bamyalar, Yakaköy’de oluşturulan Doğal Tarım Çiftliği’nde ve Gökdere Mahallesi’nde bulunan araziden toplandı.

Bornova’nın en önemli geleneksel ürünlerinden olan ve Anadolu topraklarının en eski tohumlarına sahip Bornova kınalı bamyası, Bornova Belediyesi’nin üretip, dağıtımını yaptığı tohumlarla yetiştirildi. 20 dönümlük arazi içinde bulunan Doğal Tarım Çiftliği’nde yetişen bamyaların hasadını doğal tarım gönülleri yaptı.

Sürdürülebilir tarım ve yerel üreticinin desteklenmesi için aralıksız çalıştıklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Coğrafi İşaret Tescili aldığımız bamyamızın daha çok üretilmesini sağlıyoruz. Kooperatif aracılığıyla da satın alma garantisi veriyoruz. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğinin önemi pandemi döneminde bir kez daha ortaya çıktı. Bu bilinçle üreticinin yanında yer alıyoruz” dedi.