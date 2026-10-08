İETT'den tarihi yolculuk rekoru: Bir günde 5,1 milyon yolculuk

İstanbul'un toplu ulaşımında İETT'nin günlük yolculuk sayısında rekor kırıldı. İETT'nin açıklamasına göre, 6 Ekim 2026 tarihinde otobüs, metrobüs, Karaköy-Beyoğlu Tarihi Tüneli ve İstiklal Caddesi'ndeki Tarihi Tünel ile 5 milyon 163 bin yolculuk gerçekleştirildi.

İETT, son yıllarda araç ve sefer kapasitesini artırdığını belirterek, günlük yolculuk sayısındaki artışın bu çalışmaların sonucunda gerçekleştiğini bildirdi.

ARAÇ VE SEFER SAYILARI ARTIRILDI

İETT'nin verdiği bilgilere göre, son 7 yılda kurumun toplam araç sayısı yüzde 23 artırıldı.

Günlük sefer sayıları da İstanbul'un ulaşım ihtiyaçları ve tamamlanan metro yatırımları doğrultusunda yeniden planlandı. Buna göre günlük sefer sayısı yüzde 26 artışla 53 binden 67 bine çıkarıldı.

FİLOYA 2 BİN YENİ ARAÇ EKLENECEK

İETT, önümüzdeki 3 yıl içerisinde filosuna 2 bin yeni araç kazandırılması için planlama yapıldığını açıkladı.

Yeni araçların filoya katılmasıyla birlikte bakım ve sefer hazırlıklarının yapılabilmesi amacıyla son 7 yılda 7 yeni garajın da hizmete alındığı belirtildi.

“20 AVRUPA ÜLKESİNİN NÜFUSUNDAN FAZLA”

İETT, 6 Ekim'de ulaşılan 5 milyon 163 binlik yolculuk sayısının, Hırvatistan, Litvanya, Bosna-Hersek ve Arnavutluk'un da aralarında bulunduğu Avrupa'daki 20 ülkenin nüfusundan daha yüksek bir rakama karşılık geldiğini belirtti.

Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle toplu taşıma hizmetlerinin kapasitesini ve konforunu artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.