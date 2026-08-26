İETT filosuna 550 yeni nesil araç katılıyor

İBB ve İETT ulaşım yatırımlarına hızla devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul’un toplu ulaşım filosuna yeni, yerli üretim, güçlü ve konforlu 400 otobüs, 100 metrobüs ve 50 elektrikli otobüs katılacak.

İmza töreni tamamlanan 550 araçlık yeni filo, Ekim 2026'dan itibaren aşamalı olarak sefere çıkacak.

Bu kapsamda 12 metre uzunluğunda dizel yakıtlı, 100 yolcu kapasiteli 250 otobüs, 8 metre uzunluğunda, dizel yakıtlı, 60 yolcu kapasiteli 150 otobüs; 25 metre uzunluğunda, dizel yakıtlı, 280 yolcu kapasiteli, çift körüklü 100 metrobüs ile 12 metre uzunluğunda, elektrikli, 75 yolcu kapasiteli 50 elektrikli otobüs olmak üzere toplam 550 yeni araç filoya katılıyor.

“ÜST DÜZEY GÜVENLİK VE YOLCU KONFORU”

Kente toplam 15 milyar liralık bütçeyle kazandırılan araçlar, son teknoloji aktif güvenlik ve konfor donanımlarıyla yola çıkacak. Sürücü dijital ekranları, elektronik park freni, izole sürücü kabini, sürücü yorgunluk ve dikkat uyarı sistemi, ön yolcu algılama sistemi, kör nokta algılama sistemi, şerit takip uyarı sistemi, 360 derece kamera sistemleri, telemetri (kara kutu), akıllı hız asistanı, lastik basınç izleme sistemi, otomatik far sistemi gibi yeni nesil araç teknolojileri yer alacak.

Araçlarda yolcu konforu içinse yüksek çözünürlüklü dijital bilgilendirme sistemi ve anons sistemi ile araç içinde birçok noktada yüksek hızlı şarj noktaları bulunacak.

“GÜNLÜK 5 MİLYON YOLCU”

Dünyanın en büyük ikinci, Türkiye’nin ise en büyük toplu taşıma kurumu olan İETT günde 67 bin seferle 1,4 milyon kilometre yol katederek 5 milyon yolcuya hizmet veriyor. Kurum, 2019’dan bu yana gerçekleştirdiği yatırımlarla günlük sefer sayısını yüzde 26, araç filosunu ise yüzde 23 oranında büyüttü.