İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı: Faciadan dönüldü
İstanbul'da İETT otobüsü, TEM Avcılar gişelerinden çıkış yaptığı esnada gişe betonlarına saplandı. Şans eseri yolcusu olmayan otobüsün şoförü de yara almadan kurtuldu. Otobüs kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Esenyurt’ta, TEM Avcılar gişelerinden çıkış yapmaya çalışan bir İETT otobüsü, gişe betonlarına ‘ok’ gibi saplandı. Kaza sırasında boş olduğu öğrenilen otobüste sürücü yara almadan kurtuldu.
Olay saat 08.45 sıralarında TEM Avcılar gişeleri, Esenyurt mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre gişelerden geçmeye çalışan 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsü, kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği boş İETT otobüsü gişe betonlarına saplandı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada araç kullanılamaz hale geldi. İETT otobüsü ekipler tarafından saplandığı yerden kurtarılırken, kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.
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