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İfade çağrılmıştı... Gazeteci Can Bursalı hakkında adli kontrol kararı

İfade çağrılmıştı... Gazeteci Can Bursalı hakkında adli kontrol kararı

4.08.2026 14:51:00
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Haber Merkezi
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İfade çağrılmıştı... Gazeteci Can Bursalı hakkında adli kontrol kararı

Haberleri ve sosyal medya paylaşımları üzerinden hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Can Bursalı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi. Bursalı, haftada üç gün karakolda imza ve yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Can Bursalı, bugün savcılıkta ifade verdi.

Bursalı’ya; “iftira”, “hakaret” ve “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümetini ve devletin yargı organlarını aşağılama” suçlamaları yöneltildi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı haber ve paylaşımları sorulan Can Bursal'nın, İBB davası ile Amasra maden faciasına ilişkin haberleri ile paylaşımlarının da suçlama konusu yapıldığı öğrenildi.

Bursalı, suçlama konusu yapılan paylaşımları ile haberlerinin gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu vurguladı ve yöneltilen suçlamaları reddetti.

Savcılık ifadesinin ardından Bursalı, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bursalı, haftada üç gün karakolda imza ve yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

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