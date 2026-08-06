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İfade veren Ertuğrul Özkök'ten açıklama

İfade veren Ertuğrul Özkök'ten açıklama

6.08.2026 14:17:00
Güncellenme:
AA DHA
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İfade veren Ertuğrul Özkök'ten açıklama

Ertuğrul Özkök hakkında 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçundan re’sen başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. İfadesinin ardından gazetecilere konuşan Özkök, "Cumhurbaşkanına hakaret, asla aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir şey. Savcılık sorularını sordu, biz ifademizi verdik, çıktık" dedi.
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Gazeteci Ertuğrul Özkök, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade vermek üzere, avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Burada savcılıkça ifadesi alınan Özkök, ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

"CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMEZ"

Özkök, "Cumhurbaşkanına hakaret, asla aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir şey. Savcılık sorularını sordu, biz ifademizi verdik, çıktık. Bundan sonra değerlendirmeyi savcımız yapacak. Başka söyleyecek bir şeyim yok artık. Çünkü adalete intikal ettiği için bundan sonrası sayın savcının değerlendirmesi tabii ki" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Özkök, adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özkök hakkında, sosyal medyada yayımlanan bir programda kullandığı ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır.”

İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök, ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

İlgili Konular: #Soruşturma #Ertuğrul Özkök

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