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İFÖD kurucusu Yaman Akdeniz’in X hesabına erişim engeli

İFÖD kurucusu Yaman Akdeniz’in X hesabına erişim engeli

24.09.2026 17:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İFÖD kurucusu Yaman Akdeniz’in X hesabına erişim engeli

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in X hesabı Türkiye’den erişime engellendi. İFÖD, kararın 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle verildiğini açıkladı.
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İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) kurucularından Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in X hesabına erişim engeli getirildi.

İFÖD’ün açıklamasına göre karar, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle alındı. Kararın ardından Akdeniz’in hesabı X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.

ERİŞİM ENGELLERİNİ TAKİP EDİYOR

İFÖD, “EngelliWeb” projesi aracılığıyla Türkiye’de internet siteleri, sosyal medya hesapları ve haber içeriklerine yönelik erişim engeli kararlarını takip ederek kamuoyuna duyuruyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Akdeniz, internet hukuku, ifade özgürlüğü ve dijital haklar alanlarında çalışmalar yürütüyor.

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