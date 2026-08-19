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Iğdır'da operasyon: 524 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi

Iğdır'da operasyon: 524 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi

19.08.2026 11:29:00
Güncellenme:
DHA
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Iğdır'da operasyon: 524 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi

Iğdır'da piyasaya sahte ABD doları sürmeye çalıştığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin üzerinde 524 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.
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Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte banknotları piyasaya sürmeye çalışan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

524 ADET SAHTE 100 AMERİKAN DOLARI İLE YAKALANDI

Bu kapsamda 17 Ağustos'ta Iğdır merkezde operasyon düzenlendi. Operasyonda, S.K. isimli şüpheli, üzerinde 524 adet sahte 100 Amerikan doları ile yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli makamlarca işlemlere başlandı.

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