Iğdır'da operasyon: 524 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte banknotları piyasaya sürmeye çalışan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
524 ADET SAHTE 100 AMERİKAN DOLARI İLE YAKALANDI
Bu kapsamda 17 Ağustos'ta Iğdır merkezde operasyon düzenlendi. Operasyonda, S.K. isimli şüpheli, üzerinde 524 adet sahte 100 Amerikan doları ile yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli makamlarca işlemlere başlandı.