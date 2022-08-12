İhale tamam: İzmir’e 71. arıtma tesisi kuruluyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Aliağa’ya hizmet verecek Yeni Şakran Atıksu Arıtma Tesisi projesini hayata geçiriyor. İhale süreci tamamlanan ve 116 milyon liralık yatırımla inşa edilecek tesis, İzmir’in 71’inci atık su arıtma tesisi olacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, arıtma tesisi sayısını artırıyor. İhale süreci tamamlanan Aliağa Yeni Şakran Atıksu Arıtma Tesisi’nin tesisin inşaatına birkaç ay içinde başlayacak. Türkiye’de en çok artıma tesisi bulunan kent olan İzmir’in liderliğini pekiştirecek olan Yeni Şakran Atıksu Arıtma Tesisi, Aşağı Şakran, Bahçedere, Hacı Ömerli sahil kesimi, Yeni Kalabak ve merkez mahallelere hizmet vererek günlük 7 bin 609 metreküp evsel atık suyu arıtacak.
YENİ ŞAKRAN’DA FOSEPTİK DEVRİ BİTİYOR
İzmir’in Kuzey Ege kıyısında yer alan yerleşimlerinden Aliağa’nın Yukarışakran bölgesinde 30 bin metrekarelik alanda inşa edilecek tesisin hizmete alınmasıyla birlikte bölgedeki foseptik devri sona erecek. Tesiste ileri biyolojik yöntemle arıtılan atık sular doğaya zarar vermeden bertaraf edilecek. Proje kapsamında koku giderim ve aktif çamur kurutma sistemi de yer alacak.
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