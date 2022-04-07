Ihlara Vadisi ve çevresi ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi ve çevresinin 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Güzelyurt ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ihlara Vadisi ve Çevresi Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.
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