İhraç edildi, mahkemeyle döndü: Teğmenlerin komutanı Albay Alper Topsakal emekliliğe sevk edildi

Teğmenlerin komutanı olarak bilinen Alper Topsakal, ihraç kararının ardından açtığı davayı kazanarak yeniden TSK’ye dönmüştü.

Gazeteci Ersin Eroğlu'nun haberine göre Kara Harp Okulu yemin töreninin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen ve daha sonra yargı kararıyla görevine dönen Albay Alper Topsakal’ın emekliliğe sevk edildiği öğrenildi.

İHRAÇ EDİLMİŞ, MAHKEME KARARIYLA DÖNMÜŞTÜ

Topsakal, kılıç çatma soruşturması kapsamında TSK’den ihraç edilmişti. Karara karşı yargıya başvuran Topsakal’ın açtığı dava lehine sonuçlanmış ve yeniden görevine dönmesinin önü açılmıştı.

Topsakal, ihraç edildiği dönem ile göreve dönüşü arasındaki süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmıştı.

“ASKERLİĞE DÖNMEK İSTİYORUM”

TSK’ye dönüş talebiyle açtığı davanın duruşmasında konuşan Topsakal, meslek yaşamına ve ihraç kararına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Topsakal, mahkemede şunları söylemişti:

“Askerliğe dönmek istiyorum. Bana yapılan haksızlığın giderilmesi için. Ömrünü vatana adamış, sonunda üniforması çıkarılmış olarak buradayım. O yoğun görevlerim sırasında ailemi ihmal ettim, babamın cenazesine dahi katılamadım. Bir insanın kendisini anlatması çiğliktir. 10 yıla yakın ailemden ayrı kaldım. İnsanlara ölme emri verdim… Çalışıp çalışmadığımı sordunuz. Aileme bakmak zorundayım. Hiçbir birikimim yok.”

“BEN ATILAYIM, ÇOCUKLAR DÖNSÜN”

Topsakal, duruşmadaki savunmasını şu sözlerle tamamlamıştı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerine ve Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılık eğer itibarı sarsıyorsa; ben atılayım, çocuklar dönsün.”

EMEKLİLİĞE SEVK EDİLDİ Topsakal hakkında yeni bir idari karar alındı. Yargı kararıyla üniformasına kavuşan Topsakal, emekliliğe sevk edildi.

ALPER TOPSAKAL KİMDİR?

Özel Kuvvetler kökenli subay olan Alper Topsakal, meslek yaşamı boyunca yurtiçinde ve sınır ötesinde çok sayıda görevde bulundu.

Topsakal; Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kıbrıs Komando Alayı, 7’nci Kolordu Komutanlığı, 16’ncı Mekanize Piyade Tugayı, Eğirdir Dağ ve Komando Okulu, Tunceli Komando Tugayı, Kayseri Komando Tugayı, Denizli Komando Tugayı ve Hakkari Dağ ve Komando Tugayı’nda çeşitli görevler üstlendi.

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekât bölgeleri ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde de görev yapan Topsakal, 2024 yılında Kara Harp Okulu Öğrenci Alay Komutan Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.