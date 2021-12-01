İhracatın yıldızları ödüllendirildi

01 Aralık 2021 Çarşamba, 17:32

Ödül töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “2020 gibi belirsizliklerin had safhaya ulaştığı bir yılı 169 milyar dolarla hedeflerimizin üzerinde kapatmayı başardık. Önümüzdeki süreci yeni yatırımlarla, katma değerli ürünlerle süslemeli ve beş yıl içerisinde, 300 milyar dolarlık hedefimize ulaşmalıyız. Son 12 ayda, 215 milyar doları aşmayı başardık. Ben bu yolda, Egeli ihracatçılarımıza sonuna kadar güveniyorum” diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Sektöründe öncü, sürdürülebilirliğe yatırım yapan firmalarımız, 2020 yılı EİB’nin toplam 13 milyar dolarlık ihracatının 5 milyar 331 milyon dolarlık kısmını gerçekleştirdi. Sürdürülebilirlik tartışmasında çevre ile ekonomik kalkınma arasında güçlü bir ilişki var. İklim krizi, 21. yüzyılın çok cepheli, en çetin, en derin hesaplaşması ve bizi etiğin yeni cephelerine doğru itiyor” dedi.

Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almayı hedeflediğine dikkat çeken Jak Eskinazi, “Biz türbülanslı ve belirsizliklerle dolu 2020 yılını, yeni dünya düzeninin tohumu olarak gördük” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Son bir yıllık dönemdeki ihracatını yüzde 25’lik artışla 16 milyar 24 milyon dolara ulaştıran, 2021 yıl sonu 15 milyar dolar ihracat hedefine beş ay önceden ulaşan, 2021 yıl sonu 16 milyar dolara yükselttiği hedefini ise haftalar öncesinden yakalayan, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanında yaptığı projelerle, atılımlarla, dünyada ilkleri gerçekleştirerek Türkiye’de İhracatçı Birlikleri arasında öncü olarak şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz, 2023 hedefinin gerçekleşmesi için eğitim, ekonomik özgürlük, entelektüel sermayenin bir an önce güçlendirilmesi gerekiyor.”

Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma ihracatı durduracak boyuta ulaştığını ve acilen önlem alınması gerektiğine değinen Eskinazi, “İhracatçılar olarak fiyat veremiyoruz, mal alamaz noktaya geldik. Üretim ve ihracat durmak üzere. Dövizde bir günde yüzde 10-15 aralığındaki dalgalanma baş edilebilecek bir oran değil. Politikacılar birlikte çözüm üretmeli. Gelinen nokta iş dünyasının çözüm bulabileceği noktayı çoktan geçti. Bizim ihtiyacımız olan itici kuvvet; yaratıcılık, endüstriyel inovasyon ve emek verimliliği. Dikkat çekilmesi gereken nokta ise şu: Türkiye, OECD ülkeleri arasında 2020’de devlet bütçesinden Ar-Ge yatırımları payını azaltan tek ülke” ifadelerini kullandı.