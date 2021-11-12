İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı
İstanbul Valiliği, Türk Konseyi Sekretaryası merkez binası açılışı nedeniyle bugün belirli saatlerde bazı sokakların trafiğe kapatılacağını ve Sirkeci-Çemberlitaş arasında tramvay seferlerinin yapılmayacağını duyurdu.
İstanbul Valiliğinden Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası açılışı nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahlarla ilgili açıklama yapıldı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 10.00-13.00 arasında bazı sokaklarından trafiğe kapatılacağı ve Sirkeci-Çemberlitaş arasındaki tramvay seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle 12 Kasım 2021 Cuma günü 10.00-13.00 saatleri arasında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif ulaşım güzergahları aşağıya çıkarılmıştır.
Kapanacak Yollar: Dostluk Yurdu Sokak, Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak. Alternatif Yollar: Peykhane Caddesi.
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