İki arkadaşa eş zamanlı 'silahlı saldırı': 1 ağır 2 yaralı
Bursa’da yemek yedikten sonra otomobilleriyle ayrılan iki arkadaş, iki grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Köprübaşı Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında Arif Ç., arkadaşı Levent G. ile yemek yemek için bir restorana geldi.
İkili burada yemek yedikten bir süre sonra otomobillerine binip ayrıldılar. Kısa süre sonra motosikletli şüpheliler Arif Ç.’nin otomobilini takibe alıp arka arkaya ateş açtı.
Kurşunların hedefi olan Arif Ç., ensesinden yaralanırken o esnada arkadaşı Levent K.’de yan sokakta otomobilli şahısların ateş açması sonucu yaralandı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ederken yaralılar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir mafya üyesi anlatıyor...
- Reçete ve raporlar için yeni düzenleme
- Tina ile Angela 77 gün sonra kavuştu
- Merkez Bankası'ndan 10 puanlık faiz artışı
- Türkiye'nin ünlü plajı 'otele' döndü
- Mehmet Şimşek'ten 'kura müdahale' açıklaması
- Marmara için sağanak alarmı
- Cumhuriyet'te yeni görevlendirmeler
- Siyasilerden sert tepki
- İşte rakipler ve maç tarihleri...